Retour des mauritaniens bloqués par le COVID-19 au Maroc et Sénégal

Le rapatriement de plusieurs centaines de ressortissants mauritaniens bloqués au Maroc et au Sénégal par la pandémie du coronavirus (COVID-19) depuis la mi-mars, a commencé dimanche et lundi, a appris la PANA de sources officielles.

Ainsi, un premier contingent de 338 mauritaniens revenants du Maroc, a été accueilli dimanche au PK 55 au nord de la ville de Nouadhibou. « Une opération qui s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes grâce à la mobilisation des moyens de transport pour acheminer les individus testés négatifs vers Nouadhibou et Nouakchott, suivant leur convenance personnelle.

Les examens ont déjà révélé des résultats négatifs pour 100 sujets, et nous espérons qu’il en sera de même pour les autres dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Pour les éventuelles révélations de cas positifs, les individus concernés seront confinés à Nouadhibou afin d’y subir le traitement approprié », explique le gouverneur de la région de Nouadhibou, Yahya ould Cheikh Mohamed Vall, cité par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI-un organe du gouvernement).

Du côté de la frontière Sud, un premier contingent de 80 personnes bloquées au Sénégal est arrivé à Rosso (200 kilomètres au Sud de Nouakchott) ce lundi, donnant le coup d’envoi d’une opération dont le démarrage était initialement prévu dimanche. Plus de 800 personnes seront rapatriées du Sénégal.