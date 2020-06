Don de matériel médical et d’équipements du Maroc

Le Royaume du Maroc a fait don à la Mauritanie, d’un important lot de matériel médical et d’équipements, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19).

La cérémonie de remise de ce don de Sa majesté le Roi Mohamed VI, qui touchera 15 pays africains, arrivé à bord de 2 cargos de la Royal Air Maroc (RAM), s’est déroulée dimanche en début d’après midi, à l’Aéroport International «Oum Tounsi » de Nouakchott, en présence du ministre mauritanien de la santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamed, et de l’ambassadeur du royaume du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar.

Il est composé « d’un matériel médical de protection, destiné à soutenir les efforts déployés par les autorités sanitaires mauritaniennes et d’équipements médicaux pour faire face à la pandémie (équipements sanitaires : masques, combinaisons, visières, charlottes, blouses médicales, médicaments, notamment l’hydrochloroquine, qui fait partie du protocole retenu pour le traitement des malades du coronavirus (COVID-19).

La République Islamique de Mauritanie est la première destination de cette assistance médicale, sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI.

Dans une brillante tribune, publiée par l’hebdomadaire mauritanien « le Calame» le 14 avril dernier, l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, partageait sa vision du rôle du royaume dans a gestion de l’après-pandémie du coronavirus (COVID- 19), dans le cadre d’une coopération Sud/Sud.