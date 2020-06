UE/OIM: Série d'activités sur le COVID-19 dans la zone frontalière de Gogui

C'est avec l'appui de l'UE que l'OIM a mené une série d'activités au niveau de Gogui situé sur la frontière avec le Mali. En plus des ateliers de formation et de sensibilisation organisés les journees du 3 au 5 juin à l’intention des forces de sécurité, l'OIM a distribué aussi du matériel et des produits l'hygiène ainsi que des équipements de protection contre le COVID -19 au profit des unités de la gendarmerie (Groupe d'Action Rapide Sahel GARSI), qui sécurisent une bande frontalière de 60 km de long. Les coordinateurs du projet GARSI, sous lequel se déploie le contingent ont réceptionné de l'équipe de l'OIM du matériel de protection et de prévention contre le COVID-19: des lits, des tentes, des draps, des thermoflashs pour le prélèvement des températures, des kits de lavages des mains et de désinfection .

La cérémonie de réception s'est déroulée en présence du Hakem de Kobeni, du commandant de la compagnie de gendarmerie de la Wilaya du Hodh Elgharbi et du Maire de Gogui.

Pour rappel, ce sont ces mêmes unités qui ont bénéficié des formations sur le covid 19, les droits migrants et la traite des êtres humains .

Autre activité: la visite du village de Bijdour situe à 9 km de Gogui et dont la communauté vit bon an mal an de l'agriculture et de l'élevage. Cette visite de terrain a permis de sensibiliser les habitants sur les mesures de protection et les gestes barrières.

Mustapha Bechir

Cp Hodhs