Report illégal de l’élection du bâtonnier: Mes Ebetty et El Hadj dénoncent

Maîtres Brahim ould Ebetty et Omar Mohamed Moctar El Haj, 2 candidats à la charge de bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA) de Mauritanie, dans le cadre d’élections pour le renouvellement du bureau, fixées par les textes au dernier jeudi du mois de juin, dénoncent le report « illégal » du vote décidé par le bureau sortant, dans une déclaration commune rendue publique jeudi.

Les 2 candidats mettent en avant «1- leur opposition sans réserve à une délibération de report prise par le conseil de l’ordre en exercice, en violation des dispositions claires, précises et impératives de l’article 42 du règlement intérieur, qui prescrit sans autre alternative que les élections de l’ordre se tiennent au dernier jeudi du mois de juin.

2-L’absence toute de toute disposition légale qui autorise le conseil de l’ordre à décider du report des élections pour quelque cause que ce soit.

3-l’existence d’un conflit d’intérêt qui interdirait à une instance dont le mandat a pris fin, de délibérer pour proroger son propre mandat et pour quelque raison que ce soit.

4-l’absence de tout argument pour justifier le report ».

Ainsi « en violation flagrante des dispositions expresses de l’article 42 du règlement intérieur de l’Ordre National des Avocats (ONA), le conseil n a trouvé mieux que de se référer à une jurisprudence égyptienne portant rejet du report des élections en dépit des arguments tirés de la pandémie du coronavirus (COVID-19) et des pluies diluviennes ».

La déclaration « attire l’attention des confrères, des autorités, de l’opinion publique nationale et internationale, sur la gravité de cette délibération entachée d’irrégularités, tendant à créer une situation identique à celle qui avait prévalu pour soutenir un troisième mandat et maintenir en fonction le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre au-delà de leur mandat ».