UNICEF/OXFAM : Vaste campagne sur le COVID-19 au Hodh Elgharbi

C'est avec l'appui de l'UNICEF et en parfaite collobaration avec les autorites administratives que l'ONG Internationale Oxfam poursuit au Hodh Elgharbi une vaste campagne sur le COVID-19.

Cette campagne s'articule autour de trois principaux axes: la formation, la sensibilisation et l'appui technique et logistique.

Lancée au début de l'apparition de la pandémie, elle se poursuit et couvre spécialement des zones à risque dans les moughataas de Tintane et de Kobeni situees sur la frontiere avec le Mali ainsi qu'au niveau du department central.

A Aioun, la campagne se manifeste atuellement par la mise à contribution des Imams dans la sensibilisation, la désinfection des mosquées, des locaux de la maison des jeunes et du MASEF. A cela s'ajoute la distribution de kits et de produits d'hygiène au profit des structures sanitaires (centres et postes de santé) Tout cela couplé à une vaste campagne de sensibilisation qui a démarré le 21 mai et s'étale sur une période de 9 jours. Elle cible les marchés, restaurants, garages, les points de ventes et de transferts d'argent...

Résultat: 15 mosquées ont été désinfectées en collaboration avec les sapeurs pompiers et les quatre plus grandes ont reçu des systèmes de lavages et des kits d'hygiène.

Selon l'imam Mohammed Cheikh Ould Mohamed Mahmoud, l'implication des Imams pour la sensibilisation des fidèles commence à faire ses effets: ‘’Nous constatons maintenant une prise de conscience des fidèles et le respect des mesures de distanciation, du masque (turban) et du lavage des mains au savon.’’

Dans le cadre de la formation qui cible les moughataas de Kobeni et Tintane, 45 relais communautaires ont bénéficié d'une formation sur le COVID-19. Ces relais ont pu à leur tour sensibiliser des ménages à travers des Visites A Domicile (VAD) en transmettant aux familles des messages essentiels sur la prévention contre la pandémie.

Autres résultats: 1578 ménages ont été visités soit environ 4127 personnes sensibilisées.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs