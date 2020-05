Coronavirus: la situation le 25 mai

Dans sa conférence de presse de ce lundi 25 mai, le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould Zahav a annoncé 25 nouvelles infections dont 23 considérées comme communautaires. La journée du 25 mai se caractérise par 3 décès qui portent le nombre de morts du Covid à 9 et au nombre de guérisons à 15. Les nouveaux infectés proviennent de toutes les moughataa de Nouakchott : 6 à Toujounine, 5 à Arafat, 5 au Ksar, 4 à Tevragh Zeina, 2 à El Mina, 1 à Dar Naim, 1 à Sebkha et 1 à Teyarett. A ce jour la Mauritanie a enregistré 262 infections dont 180 de cas asymptomatiques et 57 cas dits simples, 9 décès, 15 guérisons et 1 cas dont la situation est jugée compliquée.