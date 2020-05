Fête de l’unité africaine : le gouvernement réitère son attachement aux idéaux fondateurs

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, réaffirme l’attachement de la Mauritanie aux idéaux et principes fondateurs de l’unité africaine, et rappelle les nombreux défis auxquels est confronté le continent, dans une déclaration rendue publique lundi, à l’occasion de la célébration du 57é anniversaire de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ancêtre de l’Union Africaine (UA).

« La République Islamique de Mauritanie renouvelle son attachement indéfectible aux idéaux et principes d’indépendance, de liberté, de paix, de justice et de progrès pour les peuples d’Afrique.

C’est également l’occasion de rappeler le rôle important joué par notre organisation dans le processus de développement économique, culturel et social du continent », peut-on-lire sur le document.

Cependant « si depuis sa création en 1963, l’OUA a atteint certains objectifs qu’elle s’était assignés tels que l’émancipation, l’indépendance des peuples africains, il y a lieu de constater que de multiples défis, dont notamment la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, la fragilité des économies et la dette, interpellent encore le continent.

Cela au moment ou l’Afrique demeure aussi le champ de foyers de tension et conflits qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité et compromettent dangereusement le développement», ajoute la déclaration.