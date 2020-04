Kaédi : Levée de la quarantaine

La quarantaine imposée à la ville de Kaédi, suite à la découverte d’un cas positif de covid-19, a été levée, samedi 25 avril, par les autorités administratives et sécuritaires du Gorgol, suite à la guérison du seul cas enregistré.

Ainsi, les routes et les points de passage vers les villages et les communes relevant du département central mais aussi vers les trois autres départements ont été rouverts au grand soulagement des populations des différentes agglomérations. Les unités des forces armées et de sécurité se sont retirées des points de contrôle qu’elles occupaient, suite à l’arrêté du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.

Toutefois, les points de contrôle qui existaient avant la mise de la ville en quarantaines restent maintenus, précise-t-on.