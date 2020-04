Révision des horaires du couvre-feu pour le Ramadan

Le gouvernement mauritanien va procéder à un réaménagement de l’horaire du couvre-feu décrété depuis 3 semaines dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), à partir du début du Ramadan qui pourrait commencer vendredi, selon une déclaration conjointe des ministères de l’intérieur, de la santé, de l’équipement et des transports et des affaires islamiques. « Dans le cadre de l’assouplissement des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (COVID-19) pendant la période du mois de Ramadan, il a été décidé que le couvre-feu sera en vigueur de 21 heures à 6 heures du matin. Des dispositions seront prises pour son application vigoureuse », selon Mohamed Salem ould Merzoug, ministre de l’intérieur.

Ce couvre-feu était en vigueur de 18 heures à 6 heures du matin.

Pour sa part, le ministre de la santé, Mohamed Nadhirou Hamed, invite les populations à la vigilance et au maintien de l’élan de mobilisation, dans le contexte d’une pandémie « dont la menace continue à peser sur le pays. Le nombre de personnes contaminées par le virus dans les pays voisins était très limité et leur situation épidémiologique stable à un moment, alors qu’aujourd’hui les chiffres sont en hausse.

Certains cas de contamination pourraient ne pas être décelés en raison de porteurs asymptomatiques, comme cela s’est révélé pour des personnes qui étaient en confinement, et les virologues évoquent la probabilité de nouvelles vagues de contaminations ».

Ainsi, toutes les mesures prises dans la cadre de la gestion de la pandémie du coronavirus (COVID-19) restent en vigueur: « fermeture des établissements scolaires et universitaires, interdiction des prières collectives du vendredi, fermeture partielle des frontières, fermeture des commerces non essentiels, recommandation de la poursuite des mesures individuelles de distanciation sociale, lavage régulier des mains…..».