Watanouna COVID-19 : la FMC offre des kits alimentaires

La Fédération Mauritanienne de Cyclisme (FMC) participe à l’effort national de lutte contre l’épidémie du COVID-19, dans le cadre de l'initiative Watanouna menée par le Ministère de l'Emploi de la Jeunesse et des Sports (MEJS) visant à distribuer aux plus démunis des denrées alimentaires de première nécessité. Sous la houlette de son président Abderrahmane Ethmane, la fédé à deux roues a constitué des lots de vingt-cinq kits pouvant subvenir à chaque famille durant quinze jours, accompagnés de détergents (savons, eau de Javel) et de gel hydroalcoolique. Un geste hautement symbolique largement salué par toute la famille sportive cycliste.

Signalons que le coup d'envoi de l’opération « Watanouna Covid-19 » a été donné le mardi 7 Avril 2020 par le premier responsable du MEJS, Taleb ould Sid'Ahmed, au complexe du Stade olympique. Deux cent cinquante volontaires parmi les organisations de jeunesse sont mobilisés pour sensibiliser, informer et identifier les familles vulnérables dans les trois wilayas de Nouakchott.