La BCM met en garde contre des versements non authentiques

La Banque Centrale signale avoir constaté « via Internet, des avis de crédit non authentiques qui lui sont attribués, relatifs à des dons supposés avoir été versés dans le Fonds Spécial de Solidarité Social»/compte du Trésor Public, dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie du coronavirus (COVID-19), dans une déclaration publiée jeudi 9 avril.

La BCM rappelle que de tels agissements « sont constitutifs du délit de faux et usage de faux, punis par la loi et se réserve le droit de poursuivre les présumés auteurs devant les juridictions compétentes, ainsi que tout usage abusif de ses signes et supports de visibilité.

La liste des donateurs du Fonds Spécial de Solidarité Sociale de lutte contre le coronavirus est publiée régulièrement et actualisée sur le site de l’institution, qui reste l’unique source d’informations à ce sujet ».