Des confinés entament une grève de faim

Plusieurs individus confinés dans un hôtel de Nouakchott, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), annoncent avoir entamé une grève de faim ce mardi, pour protester contre leur maintien en quarantaine au-delà de la troisième semaine, alors que le délai initialement communiqué par les autorités était de 14 jours.

« Nous voilà repoussés dans le hall de l’hôtel. Pour protester contre cette déferlante de violence injustifiée, nous avons après concertation, pris deux (2) résolutions :

1-Entamer immédiatement une grève de faim jusqu’à notre libération.

2-Refuser de regagner nos chambres d’hôtel.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes tous ensemble, les ventres vides, les corps alités, mais déterminés à conquérir notre liberté et le respect auquel nous avons droit en tant que citoyens mauritaniens.

L’instrumentalisation du coronavirus (COVID-19) n’y fera rien », proteste Mamadou Kalidou Bâ, Professeur de littérature à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Nouakchott.

Ces confinés sont arrivés à Nouakchott dans un vol Air France en provenance de Paris le 16 mars dernier.