M'Botto: La CDM distribue des détergents à tous les foyers

La Coopérative Dental des Jeunes du village de M’Botto, commune de Niabina/Garalol, dans le département de M’Bagne (Brakna) ont procédé, le samedi 4 avril, à la distribution d'un important lot de détergents aux populations du village. Ainsi, 238 foyers ont reçu chacun, chez lui des savons durs et en poudre. Il était prévu dans le lot, de l'eau de javel, mais les stocks de ce produit sont épuisés depuis des semaines dans les différents commerces du département de M’Bagne. L’objectif de cette opération étant de les aider à se prémunir contre le COVID 19. Elle entre dans le cadre d’une campagne de sensibilisation que les jeunes du village ont entreprise pour combattre la pandémie du coronavirus qui menace le pays, comme partout ailleurs dans le monde. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la Coopérative Dental des Jeunes du village, Ly Mamadou Samba exhorté les populations à respecter l’ensemble des mesures de prévention et de sécurité, décidées par les pouvoirs publics. Il a ensuite indiqué que les membres de la coopérative se rendront auprès des familles pour des séances de démonstrations et de suivi, et que les Imams et autres personnes ressources seront mis à contribution pour la réussite de la campagne de sensibilisation. M. Ly a enfin rappelé que la CDM a pour objectif le développement du village en améliorant les conditions de vie des ses populations et qu’elle ne ménagera aucun effort pour atteindre cet objectif. La cérémonie s’est déroulée en présence de Dia Mamadou Aly, vice-président de la Coopérative, Yéro Dia, du coordinateur du village, de Amadou Malal Sy, secrétaire général de la section de M'Botto et de Sylla Alhousseinou, président commission santé.