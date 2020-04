Communiqué

Mauritel, entreprise citoyenne et engagée, se joint à l’appel de solidarité lancé par son Excellence Le Président de la République Mohamed OULD Cheikh El Ghazouani et annonce une contribution de 25.000.000 MRU (soit 250.000.000 MRO) au fond de solidarité sociale et de lutte contre la propagation du Covid-19.

Cette contribution vient en complément des mesures déjà prises par Mauritel pour la sensibilisation des citoyens et la protection de ses clients et collaborateurs conformément aux recommandations des autorités publiques.

Mauritel, à travers l’ensemble de ses collaborateurs, reste mobilisée afin d’assurer la continuité de ses services et le bon fonctionnement de ses réseaux fixe et mobile pour permettre à ses clients de rester en contact avec leurs proches et leur environnement professionnel.