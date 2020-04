Lutte contre le coronavirus : Une ambulance neuve et du matériel offerts par la Sogeco

Les locaux de la Société Générale de Consignation (SOGECO) ont abrité ce mercredi 1er avril une cérémonie de remise d’un don au profit du Fonds national solidarité Covid-19. Le don comprend une ambulance flambant neuf entièrement équipée (avec notamment un défibrilateur et un aspirateur mobiles), un important lot de matériel médical (lits, tables d’accouchement et de chevet du lit, tabourets etc.) et de grandes quantités de consommables. Le don a été réceptionné au non du Premier ministre par Dr Hampathé Bâ, son conseiller chargé des affaires sociales. La cérémonie a été l’occasion d’un échange d’allocutions entre le président du groupe Abeidna et le conseiller du Premier ministre. Prenant la parole, M. Sid’Ahmed Abeidna a déclaré que le groupe ainsi que son personnel ‘’ont décidé, par ce geste, de répondre à l’appel du président de la République qui a demandé que tous les efforts soient entrepris pour combattre la pandémie du Covid-19’’. Il a ensuite remercié le premier ministre et le comité chargé de la lutte contre le coronavirus pour les sacrifices consentis pour épargner notre pays de ce terrible fléau. ‘’La Sogeco, entreprise citoyenne, reste fidèle à ses principes : aider le pays chaque fois que nécessaire et plus que jamais, nous restons disposés à le servir’, a-t-il conclu.

Lui succédant, Dr Hampathé Bâ s’est dit honoré de ‘’recevoir ce don d’une valeur inestimable qui vient à point nommé en réponse à l’appel du président de la République’’. ‘’L’ambulance, le matériel et le consommable que vous nous offrez aujourd’hui viendront renforcer les capacités de nos structures sanitaires pour faire face à cette pandémie’’, a ajouté le conseiller qui a tenu à rassurer son auditoire en affirmant que situation est déjà sous contrôle.